Precies een jaar geleden vermoordde een rechts-radicale gek de burgemeester van Gdansk. In de Poolse havenstad waar de Tweede Wereldoorlog begon en duizenden moedige arbeiders in de Koude Oorlog de eerste vrije vakbond Solidariteit oprichtten, en zo de communistische machthebbers in het Oostblok op de knieën dwongen.