’Russische atleten wel boycotten’

Toen 11 Israëlische atleten in München in 1972 werden doodgeschoten door de vijanden van Israël, stopte mijn topfavoriet, persoonlijke ’sportvijand’ en vriend Jos Hermens met de wedstrijden en trok zich terug. Hij was solidair en empathisch. Ook nu met de oorlog in Oekraïne moeten we solidair zijn en de Russische atleten laten ’boeten’ en ze laten weten waarom we hen boycotten. Bij hun deelname zouden hun medailles worden opgevoerd ter ere van Poetin. De Russen moeten weten dat zij een leider hebben die Oekraïners en Russen in het verderf stort. De sportwereld moet zich tegen Rusland keren.

Steef Kijne, (2 x NK kampioen steeple chase)