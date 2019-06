Brief 3: ’Te afhankelijk van elektronica-systemen’

Het hele land in rep roer. 112 plat. Hoe kan het gebeuren vraagt iedereen zich af. Vanuit de politiek worden vragen gesteld. Alle dienstdoende polities worden de straat opgestuurd en brandweerlieden worden paraat gehouden in hun kazernes. Het ontbreekt er nog aan dat ook het leger in staat van paraatheid wordt gebracht. De Minister van Justitie en Veiligheid moet in de Tweede Kamer verantwoording komen afleggen: hoe kan dit toch in ’s hemelsnaam gebeuren?

Alom paniek en terecht. Je zult maar in nood zitten of onwel geworden zijn dan wel in levensgevaar verkeren. Je vertrouwt dan normaal op “112 bellen”.

Maar hoe ging het dan voorheen toen 112 nog niet bestond. Ook toen waren er calamiteiten en moest zo mogelijk acuut hulp geboden worden als daar om gevraagd werd. Maar het werd, tot tevredenheid, opgelost. Géén paniek maar handelen.

Zo te bezien: wat zijn we toch afhankelijk geworden van electronica-systemen en vertrouwen er 24 uur en 7 dagen lang op dat alles werkt en doorgaat. Misschien wat te naïef gedacht?

Rens Kuijten, Nuenen

