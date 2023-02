Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Bauke Geersing: ’Staat had Chora-vonnis moeten aanvechten’

Minister Ollongren (Defensie) zet haar manschappen in de wind, redeert Geersing. ,,Beroep aantekenen lag namelijk in de rede.” Ⓒ ANP/HH

Defensie berust in het vonnis van de rechtbank in de zaak ’Chora’, de kwestie rond de militaire aanval op een wooncomplex in Afghanistan. Door niet in hoger beroep te gaan, zet minister Ollongren (Defensie) de manschappen ten onrechte in de wind, vindt Bauke Geersing.