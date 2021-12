Brief 3 ’Bezwaar tegen te hoge WOZ’

Als de eigen woning van Box 1 naar Box 3 gaat, dan zou de te betalen belasting afhankelijk worden van de WOZ-waarde van de woning. Nu zijn er voor- en nadelen aan het hebben van een (te) hoge WOZ. Te hoog geeft een goed gevoel want er is veel overwaarde en bij verkoop zal dat winst opleveren. Maar het nadeel is dat er meer belasting, betaald zal moeten worden. Ook in het geval overlijden en bij een nalatenschap. Als het huis als vermogen in Box 3 wordt aangeslagen dan voorzie ik heel veel bezwaren tegen een te hoge inschatti ng van de WOZ-waarde van een woning. Dan kunnen gemeentemedewerkers hun borst nat maken.

B. Slager, Rotterdam

