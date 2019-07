Op de ringweg A10, aan het einde van de Amsterdamse Coentunnel, ligt een pot met goud. Anders is het niet te verklaren waarom ik op zaterdagmiddag om half twee moest aansluiten in een file met fortuinjagers. Overigens had ik toen al één infarct achter de rug: die op dat ene miezerige rijbaantje in stadsdeel Noord, dat moet doorgaan voor de toegangsweg naar een van de meest bereden trajecten van ons land.