’Onpresidentieel debat in VS’

Als Trump zijn zin niet krijgt wordt hij heel erg vervelend. Velen zijn door hem de laan uitgestuurd omdat zij niet naar zijn pijpen dansen. Hoe Bidden is, is niet bekend. Dat Bidden zich liet meeslepen in de kinderlijke manier van discussiëren was niet verstandig. Als een van de twee president wordt wens ik de Amerikanen veel wijsheid toe. Zij hebben beiden niet aangetoond dat zij een wereldleider zijn.

Wim Knaap, Hoorn