’Stop die gasten in een werkkamp’

En de oplossing? Die vind je dus logischerwijs in een (veel) strengere opvoeding, (veel) zwaardere straffen en het uitzetten van criminele allochtone jongeren naar het land van ’hun andere paspoort’, zo denkt men.

Een aantal reageerders denkt dat de dienstplicht soelaas kan bieden. Josrws is voor het opnieuw activeren van de dienstplicht: „De jeugd heeft nu nul discipline en is 100% egoïstisch.” Johan_deWitt1960 moet daar een beetje om lachen: „Ik lees hier alweer veel reacties over opnieuw activeren van de dienstplicht, maar hoe zien de schrijvers/schrijfsters dat met kinderen van 12-16 jaar? Oh wacht, daar hebben we niet over nagedacht. Het is namelijk veel eenvoudiger om maar wat te roepen. Nou, ik kan ook wel wat roepen: Nederlanders en medelanders, begin eens gewoon zelf met uw eigen kinderen op te voeden. En dan naar de normaal geldende normen en waarden!”

Opvoeding

Dat denkt Maike12008 ook: „Zorg dat ouders hun kinderen weer mogen aanpakken. Een draai om je oren of een schop onder een kont mag nu niet meer, want dat wordt gezien als kindermishandeling. Welnu, ik heb vroeger ook diverse keren een draai om mijn oren gehad en ben er echt niet door getraumatiseerd.” Beljas74 vult aan: „Het start allemaal met een gedegen opvoeding. Als ouders moet je je verantwoordelijkheid pakken. Ben je handelingsverlegen? Zorg dan dat je hulp krijgt. Afgezien van ouders met de beste intenties, zie je ook een toenemend plichtsverzuim onder ouders. Als blijkt dat ouders inderdaad verzuimen, dan keihard aanpakken door bijvoorbeeld kinderbijslag in te houden en/of andere financiële subsidies.” Bertus88 is dezelfde mening toegedaan: „Het enige middel om het excessieve geweld onder jongeren te stoppen is een radicaal andere opvoeding. Dus kappen met het kweken van verwende en narcistische kids. Helaas is er teveel fout in de maatschappij. Drugs, alcohol, geweld, slappe en afwezige ouders door werk of opvoedkundig incapabel, te jong zonder toezicht op vakantie, gebrek aan respect voor autoriteit, consumentisme, commercialiteit, social media, de slappe politie en overheid..., écht, de lijst is eindeloos waarom het mis gaat.”

"Dubbel paspoort? Direct uitzetten naar het land van hun geliefde dictator."

Volgens een flink aantal reageerders is Bertus88 één belangrijke factor vergeten. Zij denken dat de problemen grotendeels worden veroorzaakt door allochtone jongeren. De Twentenaar: „We zijn doorgeschoten in de aanpak van allochtone jongeren, die zijn opgevoed volgens de normen en waarden van de islam. Dit haantjesgedrag is overgenomen door de autochtone jongeren en ook die willen de baas op straat zijn. Als wij dit niet razendsnel de kop indrukken, krijgen wij straatbendes die elkaar bevechten.” Een probleem met allochtone jongeren moet gemakkelijk op te lossen zijn, denkt Hmlv. Het recept? „Dubbel paspoort? Direct uitzetten naar het land van hun geliefde dictator. Volgens Broekers-Knol kan het niet, maar ze kunnen er ook regelmatig met vakantie heen. Dan weiger je ze bij terugkomst.”

Overheid

Bamako ziet dat alvast niet gebeuren: „Zolang de daders niet benoemd mogen worden en de burgemeester in Amsterdam effectieve fouillering van deze bekende groep wil voorkomen, moet je niet naar de overheid kijken voor de oplossing. De overheid is het probleem.”

Dat denken meer mensen. Behalve de talloze opmerkingen over de slappe (D66-)rechters, wordt er ook gewezen naar de (lokale) bestuurders: „Stop met theedrinken, zet die gasten aan het werk of breek ze in een internaat of met lui uit het leger. De zoetsappige psychologenfase is nu wel eens klaar.”

Een andere optie is dus keihard straffen. Daar moet wel het een en ander voor gebeuren, denkt Veldwachter: „Allereerst de burgemeesters (of zij die zich daarvoor uitgeven) aanpakken, dan de rechters en het OM aanpakken en hen een prik van een werkbij laten geven.” Dannyvdmoo is best bereid mee te denken over de zwaarte van de straffen, maar zijn vuistregel is een simpele: „Gewoon berechten als volwassene.”

Werkkamp

Foma_zitterd heeft ook nagedacht over straffen: „Werkkamp, groter dan twee voetbalvelden is niet nodig. Stop ze in een containerwoning en graven maar. De eerste groep graaft een sleuf, de tweede groep gooit deze weer dicht. De volgende dag? Andersom.”

Dat oog om oog, tand om tand slaat bij meer reageerders aan. Magellan is ook van de harde aanpak: „Je mag dit soort dingen nooit zeggen, maar dit is zo’n situatie waar geweld met geweld beantwoord dient te worden. Vergeet opvoeden; vergeet kampementen. Het werkt allemaal niet. Ik ben voorstander dat zowel burgerwachten als de politie toestemming hebben om dit soort jong tuig helemaal in elkaar te meppen, zelfs preventief als ze in groepjes de straten afschuimen. Dan is het gedonder zo afgelopen. Dit klinkt excessief? In Australië doet de politie dit al jaren. Ook bij bijvoorbeeld supportersgeweld bij voetbalwedstrijden. Resultaat? Nergens geweld van straattuig. Nergens.”

Utopie

Dus? Deze generatie is nog te redden? Volgens Doc Damage niet: „Nee. Het gros is niet te redden en ik wil er geen resources insteken waarmee we ook dingen kunnen doen voor goede mensen. Dit is links utopie-denken. Vrouwen denken ook altijd dat bepaalde mannen ’te redden zijn’. Dit is zeldzaam. Waarom moet ik betalen voor falende ouders? Zet ze maar in de bak en stuur de rekening naar hun familie.”