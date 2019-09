’Beurskoers van weinig invloed’

Elke Nederlander weet ondertussen dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen in zeer belangrijke mate wordt bepaald door de rekenrente en die is al jaren laag, zeer laag zelfs. Beleggingsresultaten hebben daarentegen niet of nauwelijks invloed, anders zouden onze pensioenfondsen er gemiddeld een stuk beter voor staan.

Door de handelsoorlog tussen de VS en China heeft de beurs de afgelopen maand inderdaad een daling te verwerken gekregen die overigens nu, begin september, alweer grotendeels is goed gemaakt. De moraal van dit verhaal is dus dat stijgende beurskoersen niet of nauwelijks een positieve invloed hebben op de dekkingsgraad, maar een maandje daling desastreuze gevolgen.

De pensioenpotten zijn overvol, maar er is al jarenlang paniek rond onze oudedagvoorziening. Dat kan en moet toch anders.

Jan Pronk, Beverwijk