’Bedrijven niet zwaar belasten’

’Politiek moet familiebedrijven meer waarderen’

Al van jongs af aan werk ik in het bedrijf van mijn opa en mijn vader. Een familiebedrijf in de sierteelt dat ik later graag zou willen overnemen. Helaas hoor ik de politiek in aanloop naar de verkiezingen weinig over de kracht van familiebedrijven. Ziet de politiek ons nog wel staan?