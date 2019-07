Brief 2 ’Plan Schouten gaat mislukken’

De meeste consumenten laten deze producten links liggen omdat ze kiezen voor uiterlijke kwaliteit. Bovendien is er nog een praktisch probleem: als er nog twee kwaliteitsklassen aan toegevoegd moeten worden (met misvormde groente en fruit) dan moeten er veel extra schappen in de winkels bijkomen. Is daar wel ruimte voor in supermarkten? Bovendien vraag ik mij af hoe de groente en fruit wordt geselecteerd en gescheiden. En moet de teler voor een misvormde komkommer of courgette dezelfde prijs ontvangen als voor een topproduct?

J. v. Reenen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: