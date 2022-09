Premium Het beste van De Telegraaf

Koehandel en corruptie heten in Brussel ’onderhandeling’

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Ik moet vandaag nog bijna overgeven na alles wat ik de afgelopen weken in de Europese politiek zag gebeuren. En de burger weet daar te weinig van. De pers focust daar ook niet op. But there is something rotten in the European Union politics. Als het Europees Parlement een nieuwe secretaris-generaal moet benoemen, de hoogste en belangrijkste, machtigste ambtenaar van het huis, gaat het om wie wat krijgt wanneer. Het maakt niet uit hoeveel geld het kost. Opdat een protegé van machtige mannen de functie zou bekleden, heeft men afspraken gemaakt met de meeste fracties en zelfs de man snel gepromoot zodat hij in record time klaar zou zijn om de functie te bekleden.