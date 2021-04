Uitslag stelling: ’Mutant maximaal weren’

De ergernis over de trage besluitvorming is bij sommigen zeer uitgesproken. Zo stelt één van hen: „Het vliegverbod vanuit India had er al moeten wezen. Wij gaan er eerst over vergaderen en als het dan te laat is, moet er een commissie worden samengesteld over hoe en waarom. Maatregelen moeten direct ondernomen worden en niet veel later.” En een ander meent: „Je moet er alles aan doen om te zorgen dat alle coronamutaties niet de wereld over gaan door te vliegen. Ook dit jaar geen plezier, vakantiereizen naar Europa of waar dan ook heen. Dan zijn we het snelst van Covid-19 af.”

India lijkt de grip op Covid-19 vrijwel verloren te hebben met dagelijks meer dan 300.000 besmettingsgevallen. En zondag werden er 2767 coronadoden geregistreerd. De ’coronastorm’ voedt de vrees dat er een zeer besmettelijke coronavariant de overhand heeft gekregen. Om deze buiten de deur te houden willen de meeste respondenten dat alle vluchten vanuit India worden geweerd, inclusief vrachtvluchten en vluchten met medisch personeel.

Ons land had al drie sloten op de deur om de Indiase coronavariant te weren: zo is de hele wereld ’oranje’, waardoor reizen wordt afgeraden. Ten tweede moeten reizigers naar Nederland tweemaal testen, eerst een pcr-test van 72 uur voor vertrek plus een sneltest vier uur voor vertrek. Maar de meesten achten ons land hiermee toch onvoldoende beschermd.

Velen hopen ook dat meer Europese landen een vliegverbod uit India gaan instellen. Ook een quarantaineplicht voor reizigers uit ’hoog risico-gebieden’ wordt omarmd, hoewel de Kamer nog hierover moet debatteren. Maar handhaving van zo’n verplichte quarantaine wordt dan wel weer moeilijk geacht.

Toch zijn de meesten (80 procent) ook zo reëel om in te zien dat de Indiase variant niet buiten de deur gehouden kan worden. Er zijn te veel gaten in de grens waardoor deze mutatie via overstappers vanuit het Midden-Oosten en/of via treinreizigers alsnog Nederland kan bereiken. Sommigen hopen dan ook dat het met de Indiase variant net zo gaat als met de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse mutatie die hier vooralsnog geen voet aan de grond krijgen.

Slechts een op de 10 deelnemers is ertegen om alle vluchten uit India te weren. Zo wijst één van hen erop dat het uitsluiten van vrachtvliegtuigen ook in ons nadeel kan zijn. „Het weren van vracht is onmogelijk, want zo’n beetje al onze medicijnen worden in India geproduceerd. Dat is het gevolg van voorgaande jaren. Alle farmaceuten zijn naar India gegaan of door Indiase giganten opgekocht. Dus daar zijn we gewoon afhankelijk van.” Ook zijn sommigen tegenstander van het sluiten van het luchtruim voor toestellen uit India vanwege een negatief effect op handelsrelaties: „Een vliegverbod schaadt de Nederlandse economie terwijl er tal van routes zijn om alsnog Nederland binnen te komen.”

Door alle coronamutaties wereldwijd hopen de meeste respondenten op een sneller tempo in de vaccinatiecampagne hier. „Prikken, prikken en nog eens prikken”, klinkt het.