’Met wetten en regels creëer je geen banen’

Felicitaties voor toenmalig staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in 2014, na instemming van de Eerste Kamer met de participatiewet om arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen en bijstandsregels aan te scherpen. Ⓒ ANP

De Participatiewet, vier jaar geleden ingevoerd, zou mensen met een uitkering ertoe aanzetten weer ’mee te doen’. Maar deze hervorming van het vorige kabinet ging de mist in. „De overheid is gefixeerd op wetten en regels”, ziet Rahma el Mouden als oorzaak. „Er is geen perspectief.”