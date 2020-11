’Aandacht voor VS buiten proportie’

Al dagenlang verschijnen Amerika-deskundigen in onze praatprogramma’s op televisie. Ministers, schoonzoon van en Twan Huys verkeerden in voortdurende extase, zaten aan het infuus van de Amerikaanse nieuwszender CNN en konden van alle spanningen nog maar nauwelijks de slaap vatten.

En ik vraag mij dan af, waar gaat het in feite allemaal over? Zijn de belangen voor ons land zo immens groot? Natuurlijk is Amerika een wereldmacht en van economisch en defensief (NAVO) belang voor ons land en voor Europa en zal dat zeker ook onder de nieuwe president Biden blijven.

De toonzetting onder Biden zal wel veranderen, veel diplomatieker zijn dan van die lompe Trump. Maar voor Jan Modaal in ons land zal dit allemaal niet zoveel uitmaken.

Het wordt tijd dat we stoppen met de buitenproportionele berichtgeving voor de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en dat er wat meer aandacht wordt geschonken aan de bevolking van Wit-Rusland die momenteel vecht voor democratie in hun land!

Ron Rijntjes,

Leidschendam