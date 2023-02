’Kan Kiev het nog een jaar volhouden?’

In werkelijkheid is het excuus van De Hoop Scheffer een aanklacht, omdat er nog een jaar zal verlopen voordat de Russen zijn verslagen. Bovendien is er daarmee geen druk op de Russische president Poetin om te gaan onderhandelen hoe graag de voorzichtige Franse president Macron dit ook zou willen. Integendeel, Poetin kan het zien als een bewijs dat zijn kernwapenintimidatie effect heeft, zelfs op de VS.

De cruciale vraag is nu of Oekraïne het nog een jaar volhoudt als de NAVO-munitie opraakt, de tanks nog steeds niet komen, F16-piloten nog moeten worden opgeleid in het Westen en de gesneuvelde soldaten straks niet meer vervangen kunnen worden, terwijl de Russen naar verluidt worden bevoorraad door China en Iran, reserves hebben bij hun bondgenoot Wit-Rusland en de Oekraïense steden en bevolking steeds meer te lijden krijgen. Waarom het politieke proces zo traag is, werd door De Hoop Scheffer niet onthuld.

L.J.J. Dorrestijn