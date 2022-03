Brief 1: ’Haantjesgedrag wordt afgestraft’

Bekijk ook: Volt zet Gündoğan uit Kamerfractie na meldingen ongewenst gedrag

Kamerlid Gündogan, Volt is vanwege haar gedrag en optreden uit de fractie gezet. In haar voorliggende periode bij D66 was zij overigens ook weinig succesvol in haar optreden en is daardoor eigenlijk uit D66 gebonjourd. Binnen genoemde democratische partijen worden spelregels gehanteerd om de bestaande pikorde binnen de partij te handhaven. Indien hierin verandering of verzet wordt gepleegd dan leidt dit veelal tot interne ruzie en achterklap. Het democratisch proces is net zoals bij andere partijen weinig ontwikkeld. Voor de buitenwereld wordt een ordinair showtje opgevoerd.

L. Beterams

