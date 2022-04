Brief 3 ’Minister laat veeboeren in de steek’

Bekijk ook: Kabinet onderzoekt invoering vleestaks en wil verplicht meer vegaburgers in schap

Vlees zou slecht zijn voor het klimaat. Hoe kan het dat als een bos van pakweg 40 jaar wordt gekapt, versnipperd en verbrand voor energie dit zo goed is voor het klimaat dat er nog steeds miljoenen subsidie op gegeven wordt? Als een eenjarig gewas wordt geoogst, versnipperd en aan dieren wordt gevoerd, die het verteren (een schone manier van verbranden) om er voedsel mee te produceren, is dit het meest vervuilende dat er is. In feite is het hetzelfde, behalve dat het bos 40 jaar nodig heeft om te herstellen en een landbouwgewas het jaar er op weer geoogst kan worden.

P.A.J. Barendse

