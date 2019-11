’Agent heeft extra wapen hard nodig’

Alleen al in 2018 ging dat om meer dan 10.000 gevallen! Het gat tussen wapenstok en vuurwapen was veel te groot. De wapenstok was vaak niet toereikend en gebruik van het vuurwapen was dan weer net een brug te ver. Met een taser wordt dat nu opgelost. Hiermee worden er in de toekomst zeker mensenlevens gered. Als de taser er was geweest zou de Alkmaarse vrouw, die deze week door een politiewapen dodelijk werd verwond, zeker nog hebben geleefd.

Jan Muijs