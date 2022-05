Brief 2: ’Even wachten op Schiphol, nou en?’

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis was dit weekend aanwezig op Schiphol en zag de problemen op de luchthaven door personeelstekort.

En maar klagen dat ze zo lang in de rij moesten staan op Schiphol voordat ze met vakantie konden. Ze waren even vergeten dat een paar kilometer verderop mensen dagen in de rij staan om het land uit te komen om te vluchten voor de oorlog. Ze waren ook even vergeten dat een deel van de mensen droomt van een vakantie maar dat niet kan betalen. Dat een deel van de mensen leeft van de voedselbank, omdat ze niet in de kou willen zitten of omdat de boodschappen zo duur zijn. Dat zijn mensen die terecht klagen.

Jan Wallenburg, Best