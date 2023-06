’Ban religieuze uiting bij wetshandhaving terecht’

Opvallend is dat keppels, kruisjes in één adem worden meegenomen met het hoofddoekje. Nergens is terug te halen dat keppels en kruisjes (mede) aanzet zijn geweest in de discussie die hoofdzakelijk is aangezwengeld door wetsdienaars met een islamitische achtergrond. De samenleving een dergelijke religieuze uiting opdringen is daarom terecht (definitief) in de ban gedaan.

Herman de Haas, Rotterdam