’Luchtreinigers werken wel’

„Maar dat moet eerst getest worden”, zei een lid van het OMT. Dat hoeft helemaal niet. Je kan zo bellen naar Philips of het PSV-stadion waar deze apparaten in alle binnenruimtes zijn aangebracht. Of bel naar de burgemeester van New York waar luchtreinigers in alle leslokalen zijn aangebracht en het werkt. Ook in Spanje wordt al een tijd hetzelfde gedaan op scholen en op vele andere plaatsen. Nu Nederland nog, maar dan moeten we eerst Jaap van Dissel overtuigen dat virusdeeltjes ook door de lucht komen...

E.H. Bethume, Leeuwarden