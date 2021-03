’Hoelang accepteren we dit nog?’

We willen weer gewoon een terrasje kunnen pakken en niet voor elke onderbroek die je wilt aanschaffen een tijdslot afspreken om een winkel te mogen bezoeken.

De avondklok was een draconische maatregel die als eerste zou worden afgeschaft. Maar ook die blijft van kracht. Nog een weekje en dan hebben we zomertijd en moet je nog steeds op tijd thuis zijn.

Waar zijn ze mee bezig in Den Haag? Winkels en zeker ook de horeca gaat naar de verdommenis. Het welzijn van de burger gaat onderuit. Maar ze blijven alleen maar luisteren naar de ‘witte jassen’. Het hele maatschappelijke en economische plaatje wordt vergeten.

Het is mooi geweest, genoeg is genoeg. We zitten nu al meer dan een jaar met deze beperkingen. Tijd om het los te laten. De mens wil zijn ’normale’ leven weer terug.

Henk de Fluiter, Voorthuizen