Nederland nu echt op slot

Sinds zondag geldt een inreisverbod voor vluchten, treinen en ferry's met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk om verdere verspreiding van de ‘corona-mutant’ te voorkomen. De meeste deelnemers (84 procent) staan geheel achter dit besluit. „Eindelijk wordt er daadkrachtig gereageerd”. En: „We moeten alles doen om dit virus te stoppen. Als dat op deze manier moet dan moet dat maar”. Toch vinden velen dit niet drastisch genoeg: „Een inreisverbod vanuit het VK haalt niets uit, wanneer inreizen vanaf andere locaties niet wordt aangepast. Ik reis (nood)zakelijk geregeld via Schiphol en het checken op besmettingen bij inkomende vluchten is niet eens slecht, maar gewoon helemaal niet van toepassing!”, vertelt een respondent.

Niet essentieel reizen van en naar het buitenland wordt wel afgeraden maar is vooralsnog niet verboden. Dat moet volgens het gros van de respondenten meteen veranderen.

„Heel Europa moet op slot voor een maand”, oppert iemand. „Alleen essentiële reizen met formulier en test toestaan. Dat moet eigenlijk in de hele wereld gelden. Buiten werk, heb je toch even niets te zoeken in het buitenland.”

Volgens driekwart mag in ieder geval al het luchtverkeer naar Nederland platgelegd worden nu de besmettingscijfers maar blijven oplopen. Menig stemmer gaat verder: „In dat geval ook al het trein, -auto en bootverkeer stilleggen want anders heeft het totaal geen nut”. Daarbij begrijpen veel respondenten niet waarom er zo lang gewacht wordt met het verbieden van internationaal toeristenverkeer: „Ik heb nooit begrepen waarom restaurants dicht moeten, maar je vervolgens wel met 100 man in een vliegtuig mag zitten, op een boot of in de trein en daar het virus lekker verder mag verspreiden”, zegt iemand. En: „Dat corona zo enorm snel over de hele wereld is verspreid komt met name door al onze reisbewegingen.”

Hoewel er weinig begrip is voor mensen die onlangs toch nog even op vakantie gingen, moeten gestrande reizigers ook weer niet helemaal aan hun lot overgelaten worden indien er een algeheel reisverbod komt. „Er moet iets georganiseerd worden voor gestrande reizigers, maar wel streng toezien op testen en quarantaine bij binnenkomst.” Een ander gaat door: „Installeer een quarantainehotel op Schiphol waar alle reizigers die Nederland nog in willen eerst 10 dagen moeten blijven.”

Menig tegenstander van een reisverbod denkt juist dat test- en quarantaineverplichtingen het toeristenverkeer vanzelf zal verminderen en er geen algeheel reisverbod voor nodig is: „Op eigen kosten in een quarantainehotel dan gaan er vanzelf niet meer zoveel mensen op vakantie en ben je ook gelijk van de problematiek af met het repatriëren.” Met een reisverbod wordt onnodig paniek gezaaid, meent een derde: „Paniekvoetbal! Het gemuteerde virus is al langer in Nederland, gezien het hoge aantal besmettingen van de laatste weken.” En bovendien, zegt een ander: „Virussen en de mutaties ervan bestaan al sinds het ontstaan van de mensheid. Dit is met geen mensenhand, op wat voor manier dan ook, te beïnvloeden”.