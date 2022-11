’Schuldenberg gezamenlijk aanpakken’

Maar toen kwam de welvaart en vonden we met zijn allen dat je wel degelijk álles moest kunnen hebben. Dan maar op afbetaling! En miljoenen mensen vergaarden 'bezit' dat feitelijk helemaal niet van hen was. En iedereen ging ervan uit dat hij nooit ziek zou worden of werkloos en dat er nooit natuurrampen zouden zijn of oorlog. Sparen in goede tijden was onzin, want slechte tijden kwamen er immers nooit meer. En van de overheid werd verwacht dat die dit zorgeloze bestaan van haar inwoners zou faciliteren. En nu onze samenleving niet langer 'wel vaart' stort het kaartenkasteel in. En de overheid blijkt nog veel meer in de schuld te zitten dan wij. En alle landen om ons heen, met wie wij onlosmakelijk economisch zijn verbonden, hebben er net zo'n potje van gemaakt. Of nóg erger, zodat hun schulden nu ook onze schulden zijn. Poetin met zijn krankzinnige oorlog is niet de oorzaak maar het gevolg van ons onverantwoorde gedrag. Hij chanteert ons heel gericht met onze kwetsbare economieën. En je moet maar afwachten hoe lang we de rug stijf houden als we daadwerkelijk in de kou komen te zitten en zelfs de voedselbanken niet langer afdoende blijken. De schuld ligt zowel letterlijk als figuurlijk bij ons allemaal. Alleen een gezamenlijke inspanning kan ons helpen, maar daarvoor moet het waarschijnlijk eerst nog een stuk slechter gaan vóór het beter wordt.

Els Voort, Oostvoorne