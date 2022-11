’Nederlander moet al het langst doorwerken’

Men vergeet hierbij dat er meer oversterfte is geconstateerd dat niet corona gerelateerd is, hebben ze die cijfertjes over het hoofd gezien? Daar komt bij dat wij in Europa met de levensverwachting in de middenmoot zitten maar de hoogste AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Ik las dat o.a. in Italië, Spanje en Frankrijk de levensverwachting hoger is dan in ons land maar zij mogen wel eerder met pensioen.

In Spanje is de grens van 66 jaar en 4 maanden, in Italië is de wettelijke leeftijd 67 jaar maar zij stoppen veelal met 64 jaar en in Frankrijk mogen ze met 60 jaar gaan leven als God in Frankrijk. De Grieken met 62 jaar en Belgen en Luxemburgers mogen met 61 jaar al stoppen. (als ik internet mag geloven).

Daarnaast wil het niet zeggen dat wanneer de levensverwachting toeneemt, dat dan ook de levenskwaliteit goed is/blijft, ouderdom komt met gebreken. Wie niet steelt of erft zal in Nederland werken tot die sterft.

P. van Neck, Rotterdam