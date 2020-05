’Voedselbank overweldigd door steun tijdens coronacrisis’

Met prachtige acties en donaties hebben jullie ons door de start van de crisis heen gesleept. We zijn ontroerd en geraakt. Begin maart 2020: Plotseling gaat het alarm af. Corona voelt als een overval op onze voedselbanken. Veel oudere vrijwilligers moeten thuisblijven, ze zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Voedselbanken komen handen tekort en moeten het werk anders organiseren als gevolg van de anderhalve meter maatregelen. Sommige sluiten noodgedwongen de deuren. Hamstergedrag in winkels zorgt ervoor dat onze voedselstromen van de één op andere dag compleet wegvallen.

We hadden een enorm probleem. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten voedselhulp blijven ontvangen? Want één ding staat als een paal boven water: voedselbanken willen doorgaan met voedseluitgifte, tenzij de gezondheid van de vrijwilligers of klanten in gevaar komt.

Nederland stond op en schoot ons te hulp. Nieuwe vrijwilligers meldden zich aan. In drie dagen stampte een bureau gratis de actie ‘Stay Safe en Geef’ uit de grond. Doel was om een calamiteitenfonds te creëren waarmee we in het geval dat voedselbanken dicht moesten, voedsel of supermarktcadeau kaarten konden inkopen voor de tienduizenden mensen aan wie we wekelijks voedsel geven. Ook hadden we dringend geld nodig om extra beschermende maatregelen te treffen op onze locaties.

We gaan hier geen namen noemen van partijen en particulieren die ons te hulp schoten. Wat we wel kunnen zeggen, is dat je als consument geen supermarkt kunt inlopen die niet iets heeft gedaan. Maar ook fondsen, particulieren, food en non-food producenten, de overheid en de horeca die zelf zo ongelofelijk zwaar is geraakt, allemaal stonden ze klaar voor ons. Honderden acties, groot en klein, linksom of rechtsom. Kinderen die geld wisten in te zamelen door kleurplaten te verkopen, chef-koks die met hun keukenteams de voorraden weg kookten en naar ons brachten, voetbalclubs die hun steentje bijdroegen, BN’ers die ondersteunden, enzovoorts enzoverder. Inmiddels ontvingen we al ruim 6 miljoen euro uit de samenleving.

We hadden dit nooit kunnen dromen. Nederland bedankt! We komen nu in een nieuwe fase, in een nieuwe tijd. We zien ons klantenbestand groeien. We blijven werken volgens de voorschriften van de overheid, volgens de 1,5 meter samenleving. Voor klanten is dat soms moeilijk. Er is nu weinig ruimte voor een persoonlijk gesprek en voor de arm om de schouder. Het wekelijks bezoek aan een voedselbank is voor velen normaal gesproken een moment van contact, warmte en aandacht.

Wij gaan vol overgave en vertrouwen verder. We gaan ervaren wat de impact van corona is op de economie en ons klantenbestand. We zijn er nog niet. Mocht de impact van de crisis enorm zijn en we overspoeld worden door nieuwe klanten dan hopen we als dat nodig is weer op jullie massale steun te mogen rekenen.

Voedselbanken waren en blijven een initiatief van burgers voor burgers; van de samenleving voor de samenleving. Afgelopen weken werd dat overtuigend bevestigd. Als we het gevoel van solidariteit ook de komende fase van de crisis kunnen vasthouden, dan hebben we als samenleving echt iets gewonnen.

Namens Voedselbanken Nederland

Leo Wijnbelt