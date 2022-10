’FvD staatsondermijnend bezig’

.

’Niemand moet met een draaiende camera overvallen worden in of bij hun werkkamer’, zei Bergkamp maandag. ’Laat staan dat er heimelijk geluidsopnames worden gemaakt’. Dat is natuurlijk weer een prutoplossing. Te bedenken is, dat ze bij FvD wel weer met wat anders komen, dat volstrekt niet door de beugel kan. Zowel de FvD als de individuele leden van de fractie en - organisaties moeten aangepakt worden.

Wat buiten de vergadering van de Tweede Kamer gebeurt, kan bijvoorbeeld ook strafrechtelijk aangepakt worden. Bij de FvD zijn ze staatsondermijnend en maatschappijontregelend bezig en daar komen ze openlijk voor uit: ons huidige ’regime’ moet immers weg en vervangen worden door eentje naar hún idee, da’s heel andere koek.

mr. R. Polanus, (oud-advocaat) Hoofddorp