’Oud pensioenstelsel ook niet alles’

Pensioenonderhandelaar Ruud Stegers van de vakbond VCP meent zelfs dat werknemers het nieuwe systeem worden ingerommeld. Natuurlijk moeten we afwachten wat de toekomst ons brengt, maar laten we vooral geen valse sentimenten hebben ten aanzien van het oude stelsel. Dat zorgde er namelijk voor dat er al elf jaar geen indexatie heeft plaatsgevonden. Wie graag had willen vasthouden aan dat systeem, waarvan de rekenrente maar niet werd aangepast, komt ook niet geloofwaardig over.

Jan Pronk, Beverwijk