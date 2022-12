’Ouderencomplexen bouwen’

Om in een verpleeghuis te worden opgenomen moet je inderdaad haast dood zijn daar door de vergrijzing er steeds meer ouderen een beroep doen op opnamen. Het langer thuis moeten blijven wonen in plaats van zoals vroeger in een ouderencomplex waar men als koppel zelf kon koken of gebruik kon maken van het restaurant is bij lange na geen succes. Ouderen zitten nu thuis in een veelal te grote woning en vaak bij overlijden van de partner te vereenzamen. Slechts op thuis- en mantelzorg is men nu aangewezen. Het wederom bouwen van ouderencomplexen zou niet alleen de ouderen weer een verzorgde oude dag geven maar tevens de woningnood verlichten.

J.C.Rosmolen, Bleiswijk