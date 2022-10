We vroegen het aan handhavers. Daarna reden ze weg, maar verderop stopten ze weer. Ze vroegen ons of wij wilden meerijden. Ze hebben ons midden in de stad afgezet. Top!

André en Joke van Steijn,

Bunschoten-Spakenburg

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.