Als journalist kan je maar een ding doen om te zorgen dat je niet in nepberichten trapt

Zoals elk jaar was het voor journalisten extra oppassen geblazen in de aanloop naar 1 april. Onze hoofdredactie wees ons er afgelopen tijd meerdere malen op in de interne mail: ’Pas op, het is bijna 1 april. De coronacrisis is niet bepaald de tijd voor grappen, maar er zijn altijd onverlaten die menen de grapjas te moeten uithangen met nepberichten’.