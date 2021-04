’Culturele toe-eigening westers verzinsel’

Sinds wanneer is het dragen van een bepaald kapsel reden om je excuses aan te bieden? Nou, blijkbaar in deze tijd waarin de hele woke-cultuur zich diep genesteld heeft.

Culturele toe-eigening moet toch wel echt een van de allergrootste kroonjuwelen zijn van deze totaal doorgeslagen identiteits-ideologie. Het dragen of uiten van andere culturen is toch juist iets heel moois? Het kennis nemen van andere culturen laat toch juist zien dat we deze culturen accepteren?

Nee, in deze tijd betekent het vooral dat jij een enorme racist bent en je direct je excuses moet aanbieden. Als iemand in Amerika met Halloween zich kleedt als een Hollander in boerenkiel en doet alsof ie stoned is, moet ik mij dan enorm gekwets voelen omdat het een stereotype is? Hou toch op zeg!

In het geval van mevrouw Koblenko is het eigenlijk nog triester, aangezien ze dit kapsel droeg omdat het mooi is. Maar sinds wanneer zijn er mensen eigenaar van een bepaalde cultuur? Mag ik dan ook alleen vlechten in mijn haar doen als een select groepje mensen dit goedkeurt? Het is iets wat mij stoort maar tegelijkertijd ook wel weer werkt op mijn lachspieren.

Een ander mooi voorbeeld waarom culturele toe-eigening de allergrootste onzin is van deze tijd is een optreden van Katy Perry. In dit optreden was zij gekleed als een Japanse Geisha. Twitteraars en media in Amerika spraken er schande van en mevrouw Perry moest onmiddellijk haar excuses aanbieden, want ’hoe durft zij zich zomaar als Japanse vrouw te kleden!?’ Terwijl politiek correct Amerika zich hier enorm om druk maakte vroegen de Japanners zich werkelijk af wat nou precies het probleem was. Tijdens een voxpop van een Youtuber kwamen er eigenlijk alleen maar enthousiaste en positieve reacties op het optreden van Katy Perry. Zij zagen het juist als een hele eer dat ze zich zo mooi kleedde en gebruik maakte van de Japanse kleding en cultuur.

Dat is eigenlijk nog wel het meest storende aan deze hele discussie, dat mensen gaan spreken voor anderen. Culturele toe-eigening is een probleem dat verzonnen is door Westerse millennials die willen laten zien hoe enorm zij deugen en opkomen voor anderen, terwijl de mensen van de culturen waar het om gaat vragend en lachend kijken naar hoe deze mensen zich druk om 'hun cultuur' die zogenaamd wordt gestolen.

