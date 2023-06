Bespaar Groningen een wereldwonder

Ergens tussen Assen en Hoogeveen zette ik dinsdag mijn auto langs de kant om mee te huilen met Sandra Beckerman. Beckerman is een ware volksvertegenwoordiger die in Den Haag al jaren knokt voor haar mede-Groningers. Weer wist ze in het debat over de aardgaswinning met de minister-president deze week de juiste snaar te raken en was ik niet de enige die met haar meehuilde om het verdriet van Jan en Liefke.