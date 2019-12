Het is jouw generatie die de wegwerpindustrie in stand houdt. Jouw generatie leeft in nooit vertoonde materiële overvloed. Deze overvloed verlangen jullie van jullie ouders.

Wij behoren tot een generatie die klimaatvriendelijker leefde dan jouw onwetende kindaanhangers zich nauwelijks nog kunnen voorstellen.

Wij droegen afgedankte kleding van broer of zus. Sokken en broeken werden genaaid en gestopt. Kleding werd niet weggegooid maar knopen, ritsen etc. werden hergebruikt. Naar school gingen wij te voet of op de fiets. Geen bus, scooters of ouders met MPV’s die ons brachten.

Niet elke dag een of twee keer douchen. Geen kledingkast met tig jurken en broeken (gemaakt door kindslaven). Geen schoenenrek met tien of vijftien paar schoenen. Geen smartphone die veel energie verbruikt. Geen festivals waar bus-/treinladingen jeugd naartoe gaat.

Ik kan nog wel even doorgaan zo, dat snap je wel.

Best Greta, begin bij je eigen generatie en laat hen er ook voor betalen, maar laat ons 65-plussers met rust.

J. Quaedvlieg