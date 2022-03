Uitslag Stelling: ’Vrijheid heeft een prijs’

Bijna zes op de tien respondenten verwelkomen de ondertekening maandag in Brussel van een Europees akkoord waarin nauwere militaire samenwerking tussen de EU-lidstaten wordt aangekondigd. De meeste deelnemers omarmen ook de oprichting van een Europese flitsmacht die bij regionale conflicten in Europa snel kan optreden.

Veel deelnemers zijn door de oorlog in Oekraïne en de Russische agressie verontrust over de Europese defensieve staat en menen dat de EU-lidstaten militair op eigen benen moeten staan. „Het lijkt me verstandig dat EU-lidstaten snel een nauwere militaire samenwerking aangaan. Rusland heeft een doctrine die landen zonder kernwapens het eerste aanvalt, omdat die niet kunnen terugslaan. Nederland en de EU hebben te lang op de zak van de VS geteerd. Als het niet zo cru was, zouden we in feite Poetin dankbaar moeten zijn voor zijn inval in Oekraïne want de schellen zijn ons allen nu van de ogen gevallen. Vrijheid heeft een prijs!”, klinkt het vastberaden. Deze lezer is niet de enige met dit standpunt. Een geestverwant meent: „Europa moet op defensiegebied veel onafhankelijker worden. Er is een eigen militaire industrie nodig die Europese jachtvliegtuigen aflevert.”

Maar deze deelnemer stipt ook een andere hobbel aan in de Europese verdediging, dat in meerder Europese landen speelt, namelijk: „Europa is aan het vergrijzen. Waar haal je soldaten vandaan?” Het gebrek aan personeel speelt onze krijgsmacht bijvoorbeeld al langer parten en het wordt de komende tijd een grote uitdaging om genoeg manschappen binnen te halen.

Nauwere Europese samenwerking op militaire gaat velen nog niet ver genoeg; bijna zeven op de tien respondenten geloven in de oprichting van een Europees leger. „Ik heb nooit begrepen waarom wij niet aan een Europese krijgsmacht willen. Met een lucht, land- en zeemacht per land leidt dat toch tot een enorme versnippering. Ook de militaire strategie moet dringend noodzakelijk herzien worden. Het blijkt dat draagbare, slimme wapens, uitkomst bieden in Oekraïne in het verzet tegen de Russen. Het opereren in kleine gevechtseenheden met uiterst dodelijke wapens houdt de Oekraïne momenteel op de been.”

Toch zit niet iedereen te wachten op een Europese flitsmacht of een groot Europees leger. Tegenstanders zijn bang dat kleine landen als Nederland overvleugeld zullen worden door grotere EU-landen, waardoor Nederlandse soldaten direct onder andermans gezag zullen vallen. „Ik moet er niet aandenken dat ons leger onder Frans commando gaat vallen. Macron wil sowieso de baas van Europa worden”, klinkt het afkeurend. Bovendien redeneren deze opponenten: we hebben de NAVO al als militair bondgenootschap,. Een van deze critici stelt: „Elke andere militaire uitbreiding leidt uitsluitend en per definitie tot meer spanning en daadwerkelijk gevaar. Dit idee toont aan dat het Europese bestuur machtsdronken is geworden. Blijf gewoon de NAVO goed onderhouden. en laat de landen hun verplichtingen nakomen.”