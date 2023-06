Cancelcultuur is hedendaagse heksenverbranding

Op minstens twintig plekken in Nederland zullen er vandaag bloemen te zien zijn. Witte bloemen, de kleur van onschuld. De bloemen liggen er niet zomaar en de plekken zijn niet willekeurig. De bloemenactie is een eerbetoon aan de onschuldige slachtoffers van de heksenwaan in Nederland, die begon aan het einde van de middeleeuwen. Een mooi gebaar en een absoluut noodzakelijk signaal. Want wat weten we eigenlijk nog over de zogenoemde heksen en de omstandigheden waarin ze moesten leven en uiteindelijk ook sterven?