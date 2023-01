Uitslag Stelling: Niet toegeven aan Erdogan

Een respondent: „Erdogan is een dictator en dus volstrekt onbetrouwbaar. Hij zal steeds met nieuwe eisen komen. Er valt gewoon niet mee te werken.” Een andere stemmer over de Turkse leider: „Hij weet hoeveel macht hij nu heeft en maakt nu misbruik van de situatie.” Weer een ander: „Zweden en Finland moeten hun poot stijf houden. Dit zijn binnenlandse aangelegenheden, daar heeft Turkije zich niet mee te bemoeien.”

Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt het goed dat Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Beide landen waren neutraal, maar sinds de oorlog in Oekraïne voelen zij zich bedreigd. Bijna alle stemmers denken dat Zweden en Finland bescherming zoeken bij het bondgenootschap. Een respondent: „Europa is erg kwetsbaar in het Noorden. Zweden en Finland verdienen een stevige NAVO-buffer.” Een andere reactie: „Ze zijn wel heel lang neutraal gebleven en nu is er stront aan de knikker en hebben ze onze hulp wel ineens nodig.”

Een eis van Turkije is dat Zweden en Finland meer werk maken van de terreuraanpak. Een meerderheid gelooft niet dat de Scandinavische landen gehoor gaan geven aan die eis. Een deelnemer, verbaasd: „Een dictator die van andere landen een betere terreuraanpak vraagt? Het moet niet gekker worden.”

Erdogan heeft zijn pijlen vooral gericht op Zweden. Zo was hij gepikeerd over het verbranden van een pop met zijn beeltenis door een Koerdische organisatie. De Zweden vinden dit echter vallen onder ’vrijheid van meningsuiting’. De meeste deelnemers zijn het hiermee eens. Een stemmer: „Die popverbranding is natuurlijk koren op de molen van de dictator.”

Ook werd in Zweden bij een protest door rechtsextremisten een koran verbrand. Dat vindt een meerderheid van de stemmers legitiem. Een reactie: „Of het nou de koran of de bijbel is, leuk is het niet. Maar het valt allemaal onder de vrijheid van meningsuiting.”

Twee derde vindt het sluiten van de Zweedse ambassade in Ankara na onlusten dan ook een goede reactie hierop. Een respondent vindt dat Europese landen solidair moeten zijn met de Zweden en de ambassades ook moeten sluiten. „Gewoon Zweden en Finland in de NAVO en Turkije eruit.”

Een meerderheid van de stemmers gelooft dat Erdogan zijn pijlen richt op Zweden en Finland om af te leiden van binnenlandse problemen, zoals de gierende inflatie. Binnenkort zijn er verkiezingen. Een stemmer: „Voer de druk nog meer op, zodat hij de verkiezingen gaat verliezen. De wereld is zulke leiders liever kwijt dan rijk.”

Driekwart snapt niet waarom Turkije weerstand heeft tegen de toetreding van Zweden en Finland. Een meerderheid denkt dan ook de Turken bakzeil gaan halen over de toetreding en uiteindelijk gaan instemmen. Een deelnemer verwacht dat na de verkiezingen Erdogan wel toestemt. „Dan valt er niks meer voor hem te winnen.” Een andere stemmer: „En als Zweden en Finland nu aangevallen worden, terwijl ze nog geen lid zijn? Gaat de NAVO ze dan helpen? Ik dacht van wel.”