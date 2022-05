’Daling van criminaliteit is relatief’

Toen hing er inderdaad nog een touwtje uit de brievenbus toen vergaten we nog wel eens een deur drie keer dicht te draaien. Toen werd er niemand op klaarlichte dag, doodgeschoten. En nu? We moeten onszelf beschermen. We schaffen een alarminstallatie aan, om te voorkomen dat er wordt ingebroken.. We zetten hoge hekken of schuttingen om ons huis.

We durven niet meer alleen in een bos of park te lopen. Overal in Nederland staan camera’s om dieven en overvallers te kunnen traceren.. We kunnen op veel plaatsen niet meer pinnen, omdat er plofkraken zijn geweest. Contant geld? Liever niet, want dan kunnen we beroofd worden. En zo zijn er veel zaken veranderd in onze maatschappij waardoor wij onszelf beschermen tegen de misdaad, in de hoop zelf nooit slachtoffer te worden. En het geweld wordt steeds harder. Inbrekers binden niet alleen je handen vast en doen een prop in je mond, nee, ze slaan je half verrot. Oh wat zijn we blij met de dalende misdaadcijfers!

Annelies v.d Horst,

Eindhoven