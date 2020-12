Het coronabeleid komt nu van de regen in de drup

Premium Wat U Zegt

Executies VS: Trump toont zich een slecht verliezer

Tot op zijn laatste dag in het Witte Huis zal Donald Trump zorgen voor verontwaardiging. De weerzin en walging van de afgelopen dagen betreffen de executie van vijf terdoodveroordeelden. Het is meer dan honderd jaar geleden dat een Amerikaanse president in zijn nadagen een dergelijk vonnis laat volt...