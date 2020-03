Nogmaals applaus

Zullen we ditzelfde gebaar donderdagavond maken voor al het personeel dat ervoor gezorgd heeft dat de schappen in de winkels waren voorzien van artikelen? Personeel uit het hoofdkantoor werd naar winkels gedirigeerd om schappen bij te vullen, truckchauffeurs reden af en aan, etc. Lijkt me geen verkeerd gebaar, toch?

B. Mol, Katwijk