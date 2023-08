’Kiesdrempel werkt beter’

Niet verwonderlijk, want de invoering betekent voor kleine partijtjes en ’eenpitters’ dat ze verdwijnen. Een veelgehoord argument tegen invoering is dat het strijdig is met het democratische karakter van onze samenleving. Dat dit vaak ten koste gaat van gezonde bestuurbaarheid wordt dan vergeten. Ik vraag me af wat er zou gebeuren, als die partijen die het nu goed doen in de polls de moed hebben om de invoering van een kiesdrempel in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Zij lopen weinig risico en het verhoogt hun aantrekkelijkheid voor de kiezer.

J. Tollenaar