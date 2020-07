Plotseling zit je vol in een turnaffaire die zijn weerga niet kent

Op het ene moment interview je topdarter Michael van Gerwen en niet veel later zit je vol in een turnaffaire die zijn weerga niet kent. Zo gaat dat in ons vak. Geen dag is dezelfde. De wereld van de gymnastes staat momenteel op z’n kop. Coaches liggen onder vuur vanwege vermeende geestelijke en fysieke mishandeling. De meisjes zijn het ’lijdend voorwerp’. Nieuw zijn de ontboezemingen niet. Al in 2011 werd erover aan de bel getrokken. Maar volgens insiders werd destijds door met name de gymnastiekbond en NOC*NSF de deksel snel weer terug op de beerput geplaatst.