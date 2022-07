Uitslag Stelling: ’Plastic in vlees zorgelijk’

Zo'n 80 procent van de geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics, hebben VU-onderzoekers vastgesteld. Meer dan de helft van de stemmers vreest voor de gezondheidsrisico’s door plastic in dierlijke producten. „Niet gek dat steeds meer mensen kanker krijgen”, reageert een deelnemer. Toch is dit voor de meerderheid geen reden om minder dierlijke producten te consumeren. Wel moet er actie worden ondernomen om te zorgen dat er geen plastic in de voedselketen terechtkomt. Plastic Soup Foundation vraagt minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de controles op de aanwezigheid van plastic in veevoer prioriteit te geven. Het is goed als dit hoog op de agenda komt te staan, vinden de stellingdeelnemers. „Er moet eerst goed uitgezocht worden hoe het plastic in het vee en verdere landbouwproducten komen en als dat boven water is dan voorkomen dat het nog gebeurt.”

Er moet strenger toezicht komen op afvalverwerking, vindt de meerderheid. „Wanneer producten met verpakking worden verwerkt tot voer voor de dieren is dit vragen om problemen. Verder wordt de verwerking van ons afval niet goed afgehandeld. Het gaat om zoveel mogelijk geld te verdienden en milieu en gezondheid interesseert de afvalmaffia niet, daar zit het probleem”, klinkt het kritisch.

Van de stemmers is maar liefst 86 procent bewust bezig met afval scheiden. Echter, velen vrezen dat het uiteindelijk toch allemaal op ’een grote hoop’ terechtkomt. Een stemmer vertrouwt het niet: „Afval scheiden doen we al jaren, maar de berichten over wat er daarna met het afval gebeurt zijn vaak verwarrend”, zegt een deelnemer. Sommige respondenten geven aan hun afval niet te scheiden ’omdat het toch weinig zin heeft’.

Een deelnemer oppert: „Plak een statiegeldprijs op plastic per kg zodat het voor iedereen interessant wordt plastic te scheiden en te retourneren. Ook voor het bedrijfsleven zou het wel eens een ’eyeopener’ kunnen zijn minder of geen plastic te gebruiken als statiegeld wordt berekend.” Iets meer dan de helft geeft aan zelf zo min mogelijk plastic te kopen. Toch valt dit niet altijd mee voor de consument, weet men. „Het is soms onmogelijk om iets te kopen zonder plastic. Zoals bij sommige vleeswaren wordt er nog steeds tussen elk plakje een velletje gelegd.” Velen verlangen terug naar papierenverpakkingen: „Alles is verpakt in plastic of in een nylon netje, zelfs een komkommer. Waar is de tijd dat groente en fruit gewoon los te koop waren. Vleeswaren die voor je gesneden werd, op een kartonnetje gelegd en vervolgens in een papieren zak.” Supermarkten zouden actiever moeten zijn in het terugdringen van plastic, vindt men veelal. „De supermarkt is een plasticshowroom. Glas, blik of papier, genoeg alternatieven. Dwing ze desnoods en verbied die plastic troep!”, stelt een criticus.

Toch zien sommigen de voordelen van plastic in: „Plastic is een mooi product. Plastic verpakkingen zorgen voor veel minder voedselverspilling. Het verwerken ervan moet alleen veel zorgvuldiger.”