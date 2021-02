Premium Binnenland

Wie stopt deze dodelijke verkeershufter?: ’Hij is rijp voor tbs’

Leroy van D. is een verkeershufter van de buitencategorie. Met een bizarre inhaalactie joeg hij koordirigent Ineke Voorn de dood in. Hiervoor zat hij vijftien maanden in de gevangenis. Nu gaat hij op de oude voet verder, ondanks zijn rijverbod tot 2024. Wie stopt deze man voor het opnieuw in tranen ...