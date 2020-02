Ophef om mariniers retoriek

Al vanaf het begin was het duidelijk dat het een cadeautje was van Hans Hillen aan Zeeland. De procedure was binnen zes weken afgerond wat normaal een jaar duurt. Vanuit de krijgsmacht was men ’not amused’ over die keus. De Zeeuwse bestuurders hebben in een ivoren toren gezeten en niet waargenomen dat er veel andere geluiden waren.

Op het laatst toen er knopen doorgehakt moesten worden, zijn zij geconfronteerd met het ’nee’ van de mariniers. Ik heb mijn leven lang gereisd en in het buitenland gewerkt. In de 80’er jaren heb ik in de voormalige DDR meegemaakt dat er inwoners verplicht verhuisd werden omdat er elders werk was. Ik vergelijk dit omdat de mariniers verplicht verhuisd worden omdat indertijd Hans Hillen een akkoord heeft gesloten met Zeeland. Ik zou ook niet verplicht verhuisd willen worden. Dat doet niets aan het feit dat staatssecretaris Barbara Visser geen goede communicatie heeft gevoerd met de Zeeuwen, dat verdient absoluut geen schoonheidsprijs en excuses en compensatie is terecht en op zijn plaats.

Dick Korevaar