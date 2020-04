Wat was dit voor een achterbaks gedoe?

Best lang overwogen om dit stukje in de Salzburger Nachrichten te laten publiceren. Oostenrijk is een buurland van Italië en aangezien een groep Italiaanse politici een krant van een van ónze buren, te weten de Frankfurter Allgemeine Zeutung, heeft uitgekozen om Nederland te beschimpen, dacht ik: dan antwoord ik ze toch óók op die manier?