’Terughalen IS-vrouwen slecht plan’

De veiligheidsdiensten hebben namelijk onlangs verklaard dat zij in het geval van Soumaya Sahla, de door de VVD aangestelde en veroordeelde terroriste, helemaal geen navolging geven aan het op de radar houden van dergelijke figuren. En waarom zou dat bij deze IS-vrouwen anders zijn? Die komen dus doodleuk terug in de maatschappij, moeten een huis en een levenslange uitkering krijgen, maar blijven mogelijk een lont in een kruitvat. Waarom laten wij ons in dergelijke situaties altijd leiden door leugenachtige advocaten en een grenzeloze naïviteit? Die veroordeling kan me werkelijk gestolen worden en weegt op geen enkele manier op tegen de nadelen en offers die wij als belastingbetalers aan dergelijke types moeten brengen. Kap hier gewoon mee en wel onmiddellijk.

Jan Pronk, Beverwijk