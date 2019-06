Brief 3 ’Slachtoffers MH17 krijgen we niet terug’

Vier verdachten zijn volgens het internationale opsporingsteam JIT verantwoordelijk te houden voor het neerhalen van vlucht MH17, vijf jaar geleden. Tegen de vier, drie Russen en een Oekraïner, loopt een internationaal opsporingsbevel opdat ze volgend jaar maart voor de rechter kunnen worden gebracht.

Hoe vreselijk ook, het neerhalen van de MH17 was een vergissing en dus per ongeluk. Of het nu de Russen zijn of Oekraïners, ze zagen het aan voor een vijandige militaire actie en later bleek deze enorme fout!

De slachtoffers krijgen we er niet mee terug en ’barbertje moet hangen’ is kwaad met kwaad vergelden. Laat het rusten. Dat vijand-denken lost niets op een gooit alleen maar olie op het vuur.

Sophie van Dijk

