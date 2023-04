’Vertrekbonus Elbers niet uit te leggen’

Dit soort berichten komen steeds weer in het nieuws en blijft voor de gewone man toch een bijzonder fenomeen. Het salaris van dergelijke topmanagers is toch echt niet verkeerd en om daar nu nog zo veel geld aan toe te voegen in de vorm van transitie en bonussen of hoe het allemaal mag heten, is buiten proporties. Ga het allemaal maar eens uitleggen aan Jan Modaal.

Peter Borst, Beverwijk